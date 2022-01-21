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    İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

    İDO ve Şehir Hatları'ndan edinilen bilgilere göre, olumsuz hava koşulları deniz seferlerini etkiledi. İstanbul'da bazı deniz seferlerinin yapılmayacağı bildirildi.
    • AA
    • 21.01.2022 - 08:44
    • Güncelleme : 21.01.2022 - 09:19
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    İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi

    İstanbu'da hava muhalefeti nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi.

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 Bursa-Avcılar-Büyükçekmece ve saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferleri iptal edildi.

    ŞEHİR HATLARI İPTAL EDİLEN SEFERLER

    Şehir Hatları ise saat 08.45 Bostancı-Karaköy-Kabataş ve aynı saatteki Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerini iptal ettiğini bildirdi.

    İstanbul da bazı deniz seferleri iptal edildi #1


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