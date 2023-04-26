İstanbul'da bir AVM'nin otoparkına stoklanan sıfır araçlar görüntülendi Bayilerde sıfır otomobil bulunamazken İstanbul'da bir AVM'nin otoparkında çok sayıda sıfır araç görüntülendi. Vatandaş kamerasına yansıyan o anlar saniye saniye kaydedildi.

ensonhaber.com

Pandemiden etkilenen otomobil sektöründe, sıfır araç arzında sorun yaşanmaya başladı.

Hal böyle olunca sıfır araç almak isteyen vatandaşlar, bayiler tarafından otomobil olmadığı söylenerek geri gönderiliyor.

Özellikle galericilerin yüksek kazanç elde etmek için durumu fırsata çevirmesi otomobil piyasasını etkiliyor.

Yine aynı manzara: Sıfır araçlar AVM otoparkından çıktı

Vatandaşın cebini yakan ve sıfır araca ulaşma imkanını elinden alan bu durumla ilgili ne olacağı merak edilirken, Twitter'a yansıyan bir video pes dedirtti.

İstanbul Bahçelievler'de bir AVM'nin otoparkında sıfır araçların stoklandığı görüldü.

"Her yer sıfır araç, komple dolu"

Otoparktaki sıfır araçları kayda alan vatandaşın, "Her yer sıfır araç, komple dolu" sözleri dikkat çekti.

Vatandaş kamerasının anbean kaydettiği araçların görüntüsü tepkiyle karşılandı.

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