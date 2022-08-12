İstanbul'da bir İETT otobüsü daha arızalandı

İstanbul'da bir İETT otobüsü daha arızalandı

İstanbullular otobüs arızalarına çözüm beklerken, her gün farklı bir ilçede otobüsler yolda kalıyor.

Vakitlerinin büyük bir bölümünü yollarda geçiren İstanbulluların çok sık karşılaşmaya başladığı durumlardan biri de arızalanan İETT otobüsleri oldu.

Son zamanlarda hemen hemen her gün bozulan ve yolda kalan İETT otobüsleri birçok vatandaşı mağdur ediyor.

Bugün yine aynı durum aracıyla yolda seyir halinde olan bir vatandaşın kamerasına yansıdı.

"Dikkat araç çekiliyor"

İBB çekici aracıyla belediye otoparkına götürülen otobüsün arkasındaki "Dikkat araç çekiliyor" yazısı ise artık yaşananların ne kadar normal bir hale geldiğini gösteriyor.

İETT otobüsü arızalandı VİDEO

Bakım ihalesi CHP'li isme verildi

Vatandaşlar arızaların ana sebebi olarak; otobüslerin bakım ihalesinin CHP'li vekilin bağlantılı olduğu şirkete verilmesini gösteriyor.

Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olduktan kısa bir süre sonra 1.5 milyar lıralık otobüs bakım ihalesini CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın mali müşavirliğini yaptığı şirkete vermişti.