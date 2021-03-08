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- İstanbul'da bugün hangi yollar, neden kapalı? 8 Mart İstanbul trafiğe kapalı caddeler..
İstanbul'da bugün hangi yollar, neden kapalı? 8 Mart İstanbul trafiğe kapalı caddeler..
- Haber Merkezi
- 08.03.2021 - 10:21
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Trafiğe kapatılacak yolların duyurusu yapılırken alternatif güzergahlarda belirtildi. Etkinliklerden dolayı trafiğin kapatılması saat 14.00'dan sonra başlayacak.
Trafiğe çıkan vatandaşlar yol durumlarını sorgularken, kapalı güzergahlarla karşılaşıyor. Peki İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı? İşte İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre 8 Mart günü kapalı olacak güzergahlar..
8 MART İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
İstanbul Valiliği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri dolayısıyla saat 14.00 itibarıyla bazı yolların kapatılacağını duyurdu.
Sıraselviler Caddesi Meşelik Sokak'tan Taksim Meydan istikametine, Taksim Meydan'dan (büfeler önü) İstiklal Caddesi'ne bağlanan yolun trafiğe kapatılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Refik Saydam Caddesi’nden Asmalı Mescit Caddesi’ne giriş-çıkış, Ensiz Sokak İlk Belediye Caddesi kesişimi, Balo Sokak Turnacıbaşı Caddesi kesişimi, Sadri Alışık Sokak Atıf Yılmaz Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu, Turnacıbaşı Caddesi, Meşelik Sokak ve Sadri Alışık Sokak'tan İstiklal Caddesi'ne gidiş istikameti, Yeni Çarşı Caddesi İstiklal Caddesi kesişimi İstiklal'e akım verilmeyecek ve Taksim Tünel girişi İstiklal Caddesi'ne giriş trafiğine izin verilmeyecek."
Açıklamada, alternatif güzergahların Gümüşsuyu Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Refik Saydam Caddesi ve Sıraselviler Caddesi olarak belirlendiği bildirildi.