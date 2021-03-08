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İstanbul'da bugün hangi yollar, neden kapalı? 8 Mart İstanbul trafiğe kapalı caddeler..

İstanbul'da bugün hangi yollar, neden kapalı? 8 Mart İstanbul trafiğe kapalı caddeler..

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre bugün bazı güzergahlar trafiğe kapalı olacak. Trafiğe çıkan vatandaşlar, bugün hangi yollar kapalı? sorusunu araştırıyor.