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- İstanbul'da çakarlı araçlara denetim
İstanbul'da çakarlı araçlara denetim
İstanbul'da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.
- İHA
- 22.09.2021 - 12:33
- Güncelleme : 22.09.2021 - 12:48
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM otoyolu Kavacık mevkii FSM Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakarlı araçlar durdurularak denetlendi.
Sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takıp takmadığı kontrol edildi.
İZİN BELGELERİ İNCELENDİ, CAM FİLMİNE CEZA KESİLDİ
Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.
Ekipler, denetimler sırasında otomobilinde cam filmi bulunan otomobil sürücüsüne de ceza kesti.
İstanbul'da çakarlı araçlara denetim