Belediye aracının kar sebebiyle yolda kalması üzerine sürücü ve imam, iddiaya göre cenaze ile cenaze sahibini ortada bıraktı. Cenaze Sultangazi Belediyesi'nin aracı ile taşındı.

İstanbul'da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Ana ve ara yolların kapanmasıyla onlarca araç kontak kapatmak zorunda kaldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aracıyla cenaze taşıyan bir araç da yolda kalırken iddiaya göre şoför ve imam, cenaze sahibine kendi imkanlarıyla camiye gitmelerini söyledi.

SULTANGAZİ BELEDİYESİ ARAÇ GÖNDERDİ

Durum üzerine şaşkınlık yaşayan vatandaş, cenazeyi servis yardımı istedikleri Sultangazi Belediyesi’nin aracına taşıdı.

"İBB'DEN YARDIM İSTEDİM 'YAPACAK BİR ŞEY YOK' DEDİLER"

Yaşananları anlatan cenaze sahibi şunları söyledi:

"Cenazeye gidecektik, kar yağışı yüzünden yollar kapandı. İmam ve şoför cenazemizi alıp bize 1,5 kilometre ilerideki camiye taşımamızı söyledi. Ben büyükşehir belediyesinin buraya kepçe ya da traktör göndermesini, yolu açmasını, yardımcı olmalarını söyledim. Arkadaşlar yapacak bir şeyleri olmadığını söylediler, 153’ü aramamı söylediler. Sultangazi Belediyesi bize yardımcı oldu. Şu an cenazemiz Sultangazi Belediyesi aracında, bu yolun bir an önce açılıp cenazemizi Mezarlıklar Müdürlüğü’ne ya da herhangi bir camiye ulaştırmamızı istiyorum."

İstanbul'da cenaze nakil aracı yolda kaldı

