İstanbul'da çöken binanın eski hali böyle görüntülendi Küçükçekmece'de bir binada çökme meydana geldi. Çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken binanın çökmeden önceki eski hali görüntülendi.

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İHA

İstanbul'da saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir facia yaşandı.

Belediye Caddesi ile Geçit Sokak'ın kesişim noktasında bulunan 4 katlı bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.

Enkazın bulunduğu adrese çok sayıda AFAD, arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Çökmeden önceki hali ortaya çıktı

Çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmaları sürerken binanın çökmeden önceki hali ortaya çıktı.

Ayrıca binanın yapımının ise 1988 yılında gerçekleştirildiği öğrenildi.

İşte çökmenin yaşandığı binanın eski hali...

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)