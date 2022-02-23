İstanbul'da cuma gününe kadar yağış uyarısı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda duyulan şiddetli gök gürültülerinin beraberinde, Meteoroloji'den cuma gününe kadar şiddetli yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar aylarına yaklaşırken birçok kenti yağışlara karşı uyardı.

İçinde İstanbul'un da yer aldığı yağışlı kentlerde vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

İstanbul'u esir alacak yağmur yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI

Günün ilk saatlerinde başlayan yağışlar, kent genelinde trafiğe neden oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçerken, yağmur yağışının cuma gününe kadar süreceği aktarıldı.

5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçüldü.

DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YU DA YAĞIŞLAR ESİR ALACAK

Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI YAPILAN KENTLER

Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya ile Aydın, İzmir’in güney ve doğusu, Muğla, Burdur ve Kahramanmaraş’ın doğusu, Isparta’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji'nin verilerine göre ülke genelinde 5 gün süreyle hava durumu şu şekilde olacak:

23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

24 ŞUBAT PERŞEMBE

25 ŞUBAT CUMA

26 ŞUBAT CUMARTESİ

27 ŞUBAT PAZAR