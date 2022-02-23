Euro
15.63
-0.11%
Dolar
13.79
-0.12%
Altın
840.21
-0.41%
Borsa
2017
-1.01%
Bitcoin
529.057
3.57%
BTXN Coin
39.98
4.08%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C
    İstanbul'da cuma gününe kadar yağış uyarısı

    İstanbul'da cuma gününe kadar yağış uyarısı

    İstanbul'un Anadolu Yakası'nda duyulan şiddetli gök gürültülerinin beraberinde, Meteoroloji'den cuma gününe kadar şiddetli yağış uyarısı yapıldı.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 09:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bahar aylarına yaklaşırken birçok kenti yağışlara karşı uyardı.

    İçinde İstanbul'un da yer aldığı yağışlı kentlerde vatandaşlardan dikkatli olmaları istendi.

    İstanbul'u esir alacak yağmur yağışı sabah saatlerinde etkisini göstermeye başladı.

    İSTANBUL CUMA GÜNÜNE KADAR YAĞIŞLI

    Günün ilk saatlerinde başlayan yağışlar, kent genelinde trafiğe neden oldu. Trafik yoğunluğu yüzde 50'yi geçerken, yağmur yağışının cuma gününe kadar süreceği aktarıldı.

    5 günlük hava tahmin raporuna göre İstanbul'da en düşük sıcaklık 8, en yüksek sıcaklık 15 derece olarak ölçüldü.

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #1

    DOĞU AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'YU DA YAĞIŞLAR ESİR ALACAK

    Ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Ardahan dışında Doğu Anadolu bölge geneli, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile bu akşam saatlerinde Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batısının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #2

    KARLA KARIŞIK YAĞMUR UYARISI YAPILAN KENTLER

    Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Trakya ile Aydın, İzmir’in güney ve doğusu, Muğla, Burdur ve Kahramanmaraş’ın doğusu, Isparta’nın güneyi, Adıyaman, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli, Antalya’nın doğusu (İbradı, Akseki, Gündoğmuş ve Alanya ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare/12 saat); Aksu, Serik ve Manavgat ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-75 kg/metrekare/12 saat) olması bekleniyor.

    5 GÜNLÜK HAVA TAHMİN RAPORU

    Meteoroloji'nin verilerine göre ülke genelinde 5 gün süreyle hava durumu şu şekilde olacak:

    23 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #3

    24 ŞUBAT PERŞEMBE

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #4

    25 ŞUBAT CUMA

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #5

    26 ŞUBAT CUMARTESİ

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #6

    27 ŞUBAT PAZAR

    İstanbul da cuma gününe kadar yağış uyarısı #7


    İlginizi Çekebilir

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!
    MetaEvren

    Dijital Dünyaya Metaverse Yatırımı ile Adım At!

    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı
    3. Sayfa

    İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

    Kepçeyle Bilgi Çorbası kitabıyla yemekler hakkında her şey
    Kitap

    Kepçeyle Bilgi Çorbası kitabıyla yemekler hakkında her şey

    Görüş Bildir