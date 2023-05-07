İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan trafiği "Büyük İstanbul Mitingi", İstanbulluları yollara döktü. Özellikle Atatürk Havalimanı’na giden Basın Express yolunda ciddi trafik oluştu. Bazıları yola yaya devam etti, bazıları camlara çıkarak mitingin coşkusunu bu şekilde yaşadı.

AA

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde "Büyük İstanbul Mitingi" düzenlendi.

Mitinge katılmak isteyen vatandaşlar, Basın Express yolunda yoğunluk oluşturdu.

Yaya olarak giden var

Kimisi aracıyla çıktığı yolu bitiremedi, kimisi bindikleri vasıtadan inip yürümeyi tercih etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mitinge resmi olarak 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıklarken, kalabalık havalimanı alanının dışına taştı.

“Yolun sonu Cumhurbaşkanı’na çıkıyor”

Tarihin en büyük mitingine giden yolda, trafik oluşsa da sinirler gerilmedi.

“Yolun sonu Cumhurbaşkanı’na çıkıyor” diyenler, ellerinde bayraklarını salladı, sevincini bu şekilde yaşadı.

Cumhurbaşkanı, helikopterle havadan selam verdi

Bu sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan da, miting alanına helikopterle geldi, havadan selamını çaktı.

Coşkulu kalabalığı havadan seyreden Cumhurbaşkanı, birkaç tur attıktan sonra platformun arkasına indi.

Bu anlara tanıklık edenler, büyük bir heyecan yaşadı.