Euro
17.1752
2.73%
Dolar
15.1775
2.52%
Altın
870.25
2.92%
Borsa
2.188
1.2%
Bitcoin
744.586
4.90%
BTXN Coin
39.00
-2.67%
5ºC
İstanbul
Hafif yağmur 5 C

    İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi

    9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesi gözaltına alındı.
    • AA
    • 16.12.2021 - 10:02
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 10:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi

    İstanbul'da terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu adreslere operasyon yapıldı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 14 GÖZALTI

    Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesini gözaltına aldı.

    ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

    Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

    Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

    İstanbul da DEAŞ a operasyon düzenlendi #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir