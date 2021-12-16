İstanbul'da DEAŞ'a operasyon düzenlendi

9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesi gözaltına alındı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ şüphelilerinin bulunduğu adreslere operasyon yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışı içerisinde olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYONDA 14 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında, 9 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13'ü yabancı uyruklu 14 örgüt üyesini gözaltına aldı.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.