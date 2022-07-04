İstanbul'da DEAŞ'a operasyon yapıldı

Eş zamanlı baskınlarda 19 zanlı yakalandı. Operasyonlar sırasında örgütsel dokümanlar ve dijital malzemeler ele geçirildi.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon için düğmeye bastı.

19 zanlı yakalandı

Hedefte, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlılar vardı.

Tespit edilen 20 şüphelinin yakalanması için 12 ilçedeki 20 adrese eş zamanlı operasyon düzenlenerek 19 zanlı yakalandı.

Örgütsel doküman ele geçirildi

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

AA'nın haberine göre, şüphelilerin, sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldüğü, bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.