İstanbul'da doğalgaza yüzde 12 indirim

EPDK tarafından İGDAŞ'ın dağıtım bedellerine yapılan yüzde 12,13 indirim, 2023'ten itibaren geçerli olacak.

Vatandaşların merakla beklediği konulara ilişkin müjdeler peş peşe gelmeye devam ediyor.

Asgari ücret, EYT derken bir müjde de doğalgaz kullanımına geldi.

Yüzde 12 indirim geliyor

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), İGDAŞ'ın dağıtım bedellerinde indirim yaptı.

Bu kapsamda İstanbul'da doğalgaza yüzde 12,13 indirim uygulanacak.

Yaklaşık 5,5 milyon aktif doğalgaz konut abonesi bulunan İGDAŞ'ın sistem kullanım bedellerine yansıyacak olan indirim yeni yıldan itibaren geçerli olacak.

Doğalgaz indiriminin diğer illere de gelmesi bekleniyor.

1000 TL'lik fatura, 879 TL düzeyine inecek

Söz konusu indirimle birlikte aylık doğalgaz faturasına bin TL ödeyen bir vatandaş, 879 TL civarında bir ödeme yapacak.

Bu kapsamda, Türkiye'nin son yıllarda enerjide dışa bağımlılığa son vermek için attığı adımlar, nihayete kavuşarak vatandaşların yüzünü güldürmeye başladı.

Doğalgazda kendi üretimine geçen Türkiye, Karadeniz'de çalışmalarını da hızlandırdı.