İstanbul'da doğalgaza yüzde kaç indirim yapılacak? Doğalgaz indirimi ne zaman yürürlüğe girecek?

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarında indirim yapılacak. İşte indirimin miktarı ve yürürlüğe gireceği tarih..

İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına indirim yapılacağı açıklandı. Vatandaşlar haberin ardından indirimin ne kadar olacağı ve hangi tarihte başlayacağını araştırmaya başladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararıyla, İGDAŞ sistem kullanım bedellerinde indirime gidecek.

Peki doğalgaza yüzde kaç indirim olacak ve indirim hangi tarihten itibaren yürürlüğe girecek? İşte detaylar..

İstanbul'da doğalgaz indirimi

İstanbul'da doğalgaz fiyatına yüzde 12 oranında indirim yapılacak. Bin lira fatura ödeyen bir vatandaş yapılacak yüzde 12'lik indirim sonrası 879 lira ödeyecek.

İstanbul'da yapılacak olan doğalgaz indirimi 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.