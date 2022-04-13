İstanbul'da elektrikli scooter ile eşya taşıdılar

İstanbul'da elektrikli scooter ile eşya taşıdılar

Seyahat etmek için kullanılan elektrikli scooterde çamaşır makinesi taşıyan gençlerin ilginç görüntüleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yolculuk etmek için kullanılan ve günümüzde oldukça popülerleşen elektrikli scooterde bu sefer eşya taşındı.

İstanbul Beyoğlu'nda çamaşır makinesini taşımak için nakliye parası vermek istemeyen üç genç, ilginç bir yöntem buldu.

DHA'nın haberine göre; elektrikli scooter ile çamaşır makinesini taşıyan gençleri gören vatandaşlar, bu görüntüleri hayret ederek izledi.

Çamaşır makinesini scooterde taşıladılar

Görüntüler ise bir kişi tarafından cep telefonu kaydedildi. Görüntülerde, scootere yüklenen çamaşır makinesinin sokakta taşınması görülüyor.

Bir kişi scooteri kontrol ederken diğerleri de çamaşır makinesini tutuyor.

Bir başka olayda ise mobilet sürücüsü kafasına koyduğu tek kişilik koltuğu taşıyor.

İstanbul'da elektrikli scooter ile eşya taşıdılar ViDEO













