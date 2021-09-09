İstanbul'da elektrikli scooter sorunu derinleşiyor

İstanbul'da farklı şirketler tarafından hizmete sunulan elektrikli scooterlar kaldırımları işgal ediyor. Avrupa'da ise durum oldukça farklı.

Ülkemizde ulaşım alanında geçtiğimiz yıllarda devreye giren elektrikli scooterlar, kolaylıktan ziyade bir sorun olma yolunda ilerliyor.

Öyle ki hayatlarımızı kolaylaştıracağını beklediğimiz elektrikli scooterlar, yürümek için kullandığımız kaldırımları işgal etmeye başladı.

KALDIRIMLARI İŞGAL ETMEYE BAŞLADI

Özellikle İstanbul'daki nufüs kalabalığı düşünüldüğünde kaldırımlarda rahatça yürüyememek, yeni bir sorun oluşturdu.

Türkiye'de yaşanan bu sorun, diğer ülkelerde var mı diye baktığımızda ortaya şaşırtıcı bir durum çıktı.

AVRUPA'DA DURUM ÇOK FARKLI

Örneğin İngiltere'de scooterları özel park yerleri dışında bırakmak yasak.

İspanya'da ise scooter kiralama şirketlerinin en çok tepki gösterdiği yasak ise araçların sokaklara park edilememesi.

Avusturya'da scooter kullanıcıları araçlarını izin verilen yerlere, belirlenen kurallar çerçevesinde park ettiklerini kanıtlamak için fotoğraflarını çekmek zorunda.

Yine Almanya'da, kaldırım ve yürüyüş yollarına scooterları bırakmak yasak.

Öte yandan alınan önlemlere baktığımızda, Avrupa'da insanların kaldırımlarda daha rahat yürüyebildiğini ve scooter firmalarının da kurallara riayet ettiğini görmekteyiz.