Petrol
80.22
0.29%
Euro
19.8284
0.10%
Dolar
18.6636
0.06%
Altın
1.088
-0.20%
Borsa
5449
0.56%
Bitcoin
319.830
0.04%
BTXN Coin
7.60
-4.52%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı

    Kaçakçılara alan bırakmayan ekipler 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aksamı ve likiti ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı.
    • 21.12.2022 - 09:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı

    Yurt genelinde kaçak ürünler geçit vermeyen ekipler başarılı operasyonlarına devam ediyor.

    İstanbul’da polis ekiplerince 7 ilçede eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı.

    Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçları çerçevesinde, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

    10 adrese baskın yapıldı

    Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve işyerine operasyon gerçekleştirildi.

    İstanbul da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı #1

    10 şüpheli gözaltına alındı

    Peş peşe yapılan baskında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

    Söz konusu depolarda ve işyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 961 bin 700 lira olan 16 bin 346 kaçak elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

    Şüphelilere adli işlem başlatıldı

    İHA'nın haberine göre, operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

    İstanbul da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı #2

    İstanbul da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı #3


    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Fenomen Aslı, BTC Kazanmanın Formülünü Açıklıyor!

    Japonya'da yıllık yenidoğan oranında rekor düşüş
    3. Sayfa

    Japonya'da yıllık yenidoğan oranında rekor düşüş

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali
    Magazin

    Vahşi Güzel Natalia Oreiro'nun son hali

    Görüş Bildir