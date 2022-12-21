İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 10 gözaltı

Kaçakçılara alan bırakmayan ekipler 7 ilçede gerçekleştirilen operasyonlarda, 16 bin 346 elektronik sigara, elektronik sigara aksamı ve likiti ele geçirilirken 10 şüpheli yakalandı.

Yurt genelinde kaçak ürünler geçit vermeyen ekipler başarılı operasyonlarına devam ediyor.

İstanbul’da polis ekiplerince 7 ilçede eş zamanlı operasyonun düğmesine basıldı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğünce, “5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet” suçları çerçevesinde, suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi.

10 adrese baskın yapıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde dün Fatih, Tuzla, Esenler, Zeytinburnu, Beşiktaş, Ümraniye ve Kadıköy ilçelerinde faaliyet gösteren 10 adres, depo ve işyerine operasyon gerçekleştirildi.

10 şüpheli gözaltına alındı

Peş peşe yapılan baskında 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu depolarda ve işyerlerinde yapılan aramalarda piyasa değeri 9 milyon 961 bin 700 lira olan 16 bin 346 kaçak elektronik sigara, elektronik sigara aparatı ve likiti ele geçirildi.

Şüphelilere adli işlem başlatıldı

İHA'nın haberine göre, operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanun’a Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı duyuruldu.