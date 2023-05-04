İstanbul'da Ensonhaber'e konuşan kadın sosyal medyada gündem oldu Seçimlere sayılı günler kala Ensonhaber ekibi sokakta vatandaşın nabzını tutuyor. Cumhurbaşkanı tercihlerinin sorulduğu röportajda elektrik mühendisinin açıklamaları sosyal medyada izlenme rekoru kırıyor..

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Türkiye, büyük seçimlere her geçen gün biraz daha yaklaşıyor.

Partiler ve adaylar 14 Mayıs seçimleri için kampanyalarına son sürat devam ediyor.

Bu süreçte Ensonhaber ekipleri Türkiye’nin tüm bölgelerinde sahaya indi ve sokak röportajlarıyla halkın nabzını tutuyor.

Bunlardan bir tanesi ise izlenme rekoru kırdı.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı tercihlerinin sorulduğu röportajda, elektronik mühendisi kadının söylediği sözleri sosyal medyada çokça beğeni topladı.

Kılıçdaroğlu'nu topa tutan kadın röportajda "Kapasitesiz bir adama nasıl oy vereyim" ifadeleriyle dikkat çekiyor.

Röportajı izlemek için tıklayın.

"Hayatı boyunca bir belde dahi yönetememiş bir adamdan bahsediyoruz"

Elektrik mühendisi kadın konuşmasında şu ifadeleri kullanıyor:

Kılıçdaroğlu geldiğinde neyi vaat edecek, hayatı boyunca bir belde dahi yönetmemiş bir adamdan bahsediyoruz. İki tane tercih var bir adam düşün ki merdivene tersten biniyor, Konya’yı ülke olarak görüyor diğerine ise TCG Anadolu gemisi üretiyor, İHA üretiyor, SİHA üretiyor.

"Ekrem İmamoğlu'na oy verdik her gün pişmanlığını yaşıyoruz"

Çevrede bulunanların yandaş söylemleri üzerine cevap veren kadın şu cümleleri sarf etti: