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    İstanbul'da gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı

    İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.
    • İHA
    • 10.03.2022 - 08:54
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 09:00
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    İstanbul'da gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı

    İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırdı.

    GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

    İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.

    Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.

    İstanbul da gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı #1


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