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İstanbul'da gemi geçişleri çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı. Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.
- İHA
- 10.03.2022 - 08:54
- Güncelleme : 10.03.2022 - 09:00
İstanbul'da beklenen kar yağışı sabahın erken saatlerinden itibaren etkisini artırdı.
GEMİ GEÇİŞLERİ ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
İstanbul Boğazı saat 07.20 itibariyle olumsuz hava koşulları nedeniyle çift yönlü olarak geçişlere kapatıldı.
Boğazda görüş mesafesi yarım milin altına düştü.