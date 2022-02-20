Euro
15.47
0.05%
Dolar
13.65
0.49%
Altın
832.47
0.39%
Borsa
2032
1.12%
Bitcoin
539.333
-2.82%
BTXN Coin
39.12
2.67%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Bulutlu 8 C

    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü

    İstanbul'da sabah saatlerinde gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuşlar danslarıyla eşlik etti. O anlar havadan görüntülendi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 09:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü

    İstanbul’da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gökyüzü kızıla büründü. Şehrin üzerinde oluşan kızıllığa kuş sürüsü de eşlik etti.

    Sabah işlerine gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüleri cep telefonu ile kayda aldı.

    HAYRAN BIRAKTI

    Kendine hayran bırakan görüntü, saatlerin ilerlemesiyle birlikte kayboldu.

    Gökyüzünde oluşan kızıllık ve şehrin kartpostallık anları havadan görüntülendi.

    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü #1

    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü #2

    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü #3

    İstanbul’da gökyüzü kızıla büründü #4


    İlginizi Çekebilir

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!
    Btcrobo

    Doğru Kripto Yatırımı İle Servet Kazanabilirsiniz!

    Emniyet'ten Migros eylemine ilişkin açıklama
    3. Sayfa

    Emniyet'ten Migros eylemine ilişkin açıklama

    Pendik'te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı
    3. Sayfa

    Pendik'te moto kurye otomobil sürücüsüne saldırdı

    Görüş Bildir