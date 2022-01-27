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    İstanbul'da göl, buz tuttu

    Soğuk hava nedeniyle Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Gölü'nün buz tutmuş hali, drone ile görüntülendi.
    • İHA
    • 27.01.2022 - 09:27
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 09:31
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    İstanbul'da göl, buz tuttu

    İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    Kar yağışının sonrasında yaşanan soğuk hava ise Sazlıdere Gölü’nün buz tutmasına neden oldu.

    GÖL BUZ TUTTU

    Buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluştururken İstanbul’da kış mevsiminin çetin geçtiğinin de göstergesi oldu. Buz tutan göl ve çevresi drone ile görüntülendi.

    İstanbul'da göl, buz tuttu VİDEO


    İstanbul da göl, buz tuttu #1

    İstanbul da göl, buz tuttu #2

    İstanbul da göl, buz tuttu #3

    İstanbul da göl, buz tuttu #4

    İstanbul da göl, buz tuttu #5


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