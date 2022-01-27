Soğuk hava nedeniyle Arnavutköy’de bulunan Sazlıdere Gölü'nün buz tutmuş hali, drone ile görüntülendi.

İstanbul’da günlerdir etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Kar yağışının sonrasında yaşanan soğuk hava ise Sazlıdere Gölü’nün buz tutmasına neden oldu.

GÖL BUZ TUTTU

Buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluştururken İstanbul’da kış mevsiminin çetin geçtiğinin de göstergesi oldu. Buz tutan göl ve çevresi drone ile görüntülendi.

İstanbul'da göl, buz tuttu VİDEO









