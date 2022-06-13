İstanbul'da gümrükte bekleyen araçlar ziyan ediliyor

Yeşilköy Otomotiv Gümrüğü'nde araçların sebepsizce 6 ay kadar bekletilmesi, hem lüks araç sahiplerini hem de devleti olumsuz bir şekilde etkisi altına alıyor.

İstanbul'da bulunan Yeşilköy Otomotiv Gümrüğü'nde, araç sahipleri mağdur edilirken araçların teslim süresinin 6 ayı bulması devleti de olumsuz etkiliyor.

Türk firmaları ve iş adamlarının Avrupa’daki otomobil fabrikalarından veya yabancı satıcılarından satın aldığı lüks otomobiller, Yeşilköy Gümrüğü'nden 6 aydan önce çıkartılmıyor. Avrupa ülkesinden gümrük çıkış işlemi gerçekleştirmiş AB maliyesine kayıtlı firmaları, gerçek değil, mukim değil, ''Ankara’ya soralım'' gibi akılalmaz gerekçelerle oyalayan Yeşilköy Otomotiv Gümrüğü yetkilileri, 1 hafta içerisinde halledilmesi gereken işlemlerin, aylarca uzamasını sağlıyor.

Bu 6 aydan fazla süren gecikme, hem arabaların eskimesine yol açıyor hem de Türk iş adamlarının parasını ödeyerek millileştirdikleri milyonlarca euroluk otomobilin Türkiye’ye kayıtlanarak, otomobil bedelinin en az 2 katı alınacak vergilerden devletin mahrum olmasına yol açıyor.

Milletin ve devletin zararına yol açtığı konuşuluyor



Türkiye’den araçları satın alan kişiler ve firmalar, akılalmaz gerekçelerle yapılan engellemenin, gümrük yetkililerinin resmi distribütörlerle iş birliği yapmasından kaynaklandığını ifade ediyorlar. Resmi yoldan ithalat yapan distribütörlerin, müfettiş ve görevliler üzerinde tesir ederek, milletin ve devletin zararına yol açtığı konuşuluyor.





1 hafta içerisinde işlemler tamamlanırsa piyasada rahatlama oluşabilecek



Yeşilköy Otomotiv Gümrüğü'nde tozlanıp, aylarca bekleyen yüzlerce lüks otomobilin, milli servetin eskitilmesi ve serbest piyasa şartlarının oluşmasına da engel teşkil ettiği belirtildi. Vatandaşın yetkili araç satıcılarının inisiyatifine kaldığını kaydeden özel ithalatçılar, lüks araçların açıklanan liste fiyatlarının çok üzerinde, el altından ikinci el gibi almaya mecbur kalıyor. Araçların düzenli olarak gümrükten, eskiden olduğu gibi 1 hafta içerisinde işlemler tamamlanarak geçmesi ile, otomotiv piyasasında da rahatlama ve fiyat istikrarı da oluşabilecek.





Çip krizi gerekçe gösterilerek sürdürülüyor

Ayrıca gümrüğe esas bedel, resmi ithalatçı firmadan sorularak gümrük belgelerine işleniyor. Bu sebeple devletin hangi kanaldan gelirse gelsin, giriş fiyatı resmen belli olduğu için bir kaybı söz konusu olmuyor. Ancak gümrükte grey pazardan gelen araçlar için oluşturulan 6 aylık gecikme sebebiyle devlet, milyarlarca lira ödeme yapılan bedelin yaklaşık 2 katı kadar Özel Tüketim, Motorlu Taşıtlar ve Katma Değer Vergisini tahsil etmesi de gecikiyor. İç pazarda kaliteli araçların bayi satışları da el altından, açıklanan tarifelerin üzerinden çip krizi gerekçe gösterilerek sürdürülüyor.

İHA'nın haberine göre; halen görevde olan bazı eski gümrük bürokratlarının FETÖ ile iltisaklı olması da dikkat çekiyor. 15 Temmuz'dan sonra yaptıkları paylaşımları belgelenen kişilerin aktif görevde olması, sosyal medyada tartışma konusu oluyor.