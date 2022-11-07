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    İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 71'e ulaştı

    Megakentte haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu il genelinde yüzde 70'i geçti. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik, sürücülere zor anlar yaşattı.
    • 07.11.2022 - 08:40
    • Güncelleme : 07.11.2022 - 08:42
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    İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yüzde 71'e ulaştı

    İstanbullular haftanın ilk gününe trafikle başladı...

    İşe ve okula gitmek için erken saatte yola çıkan vatandaşlar, trafik sıkışıklığında zor anlar yaşadı.

    Trafik durma noktasına geldi

    Sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşanan yoğunluk nedeniyle kentin birçok noktasında trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    Yüde 71 olarak ölçüldü

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.30 itibarıyla yüzde 71 olarak ölçüldü.

    Kazalar trafiği etkiledi

    Erken saatlerde başlayan yoğunluklara ek, kazalar da uzun kuyruklara neden oldu.

    İstanbul da haftanın ilk gününde trafik yüzde 71 e ulaştı #1


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