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    İstanbul'da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu?

    İstanbul'da halk ekmeğe zam gelip gelmediğini merak eden vatandaşlar, "İstanbul'da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya başladı.
    • Haber Merkezi
    • 09.02.2022 - 20:37
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    İstanbul'da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu?

    İstanbul'da vatandaşların en fazla tükettiği ekmeklerden birisi olan halk ekmeği, uygun fiyatlı olması ile dikkati çekiyordu.

    Son zamanlarda ekmeğe gelen zamların ardından, halk ekmek büfelerinin önünde kuyruklar oluşmaya başladı.

    Vatandaşlar hem lezzetli hem de uygun fiyatlı olması açısından tercih ettikleri halk ekmeğine zam gelip gelmediğini merak ediyor.

    Bu kapsamda doğru sonuçlara ulaşmak isteyen vatandaşlar, "İstanbul'da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki, İstanbul'da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu? İşte yanıtı...

    HALK EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?

    Fırıncıların ardından uygun fiyatı nedeniyle tercih edilen İBB'ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) de ürünlerine zam yaptı.

    Buna göre İHE büfelerinde 1,25 TL'ye satılan 250 gram ekmeğin fiyatı 2 TL'ye çıktı.

    İstanbul da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu? #1

    AÇIKLAMA GELDİ

    Konuya ilişkin İBB'den yapılan açıklama, "11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL’den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız." denildi.

    İstanbul da halk ekmeğe zam mı geldi, ne kadar oldu? #2


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