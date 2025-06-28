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İstanbul'da hilal ile Galata Kulesi aynı karede

Kentte akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, tarihi Galata Kulesi ile birlikte görüntülendi. Ortaya çıkan manzara, izleyenleri hayran bıraktı.

AA AA
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İstanbul'da hilal ile Galata Kulesi aynı karede

İstanbul’da akşam saatlerinde gökyüzünde beliren hilal, Galata Kulesi ile aynı karede görüntülendi.

Tarihi yapının silüetiyle bütünleşen ay manzarası, kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

FOTOĞRAFÇILARIN İLGİSİ YOĞUNDU

Havanın açık olmasıyla birlikte net şekilde görülebilen hilal, Galata Kulesi ile birlikte fotoğrafçılara ilham verdi.

Taksim ve çevresinden birçok kişi bu eşsiz anı ölümsüzleştirmek için deklanşöre bastı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ortaya çıkan görüntüler kısa sürede sosyal medyada paylaşılmaya başladı.

Galata Kulesi’nin silüetine eşlik eden hilal, kullanıcılar tarafından “büyüleyici”, “İstanbul’un güzelliği bir başka” yorumlarıyla paylaşıldı.

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