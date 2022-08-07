Karacaahmet yakınlarında dumanların yükseldiği İETT otobüsü, şoförü tarafından yolun kenarına alındı. Bir sürücünün kaydettiği görüntülerde otobüste yolcunun bulunmaması faciayı önledi.

İstanbul’da bir İETT otobüsü daha arıza verdi…

Karacaahmet yakınlarında seyir halindeyken aniden dumanlar çıkan otobüs, şoförü tarafından yolun kenarına alındı.

Bu sırada dumanlar daha da yoğunlaştı.

Ekipler müdahale etti

Durum hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilirken, otobüs tamir için götürüldü.

Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.

İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı VİDEO

İstanbullular için bir ilk değil

Öte yandan İETT otobüsünün arıza vermesi, İstanbullular için bir ilk değil.

Daha önce de defalarca kez otobüsler bozuldu, yolda bıraktı.

İmamoğlu ve İBB’ye tepki

Otobüslerden bazılarını yolcular itti, ilerlemesini sağladı, bazıları da yolun ortasında kalakaldı.

İETT otobüslerini kullanan milyonlarca kişi, bu arızalardan dolayı başta başkan Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm İBB’ye tepki gösteriyor.