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- İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı
- Haber Merkezi
- 07.08.2022 - 09:03
- Güncelleme : 07.08.2022 - 09:11
İstanbul’da bir İETT otobüsü daha arıza verdi…
Karacaahmet yakınlarında seyir halindeyken aniden dumanlar çıkan otobüs, şoförü tarafından yolun kenarına alındı.
Bu sırada dumanlar daha da yoğunlaştı.
Ekipler müdahale etti
Durum hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirildi.
Herhangi bir yaralının olmadığı öğrenilirken, otobüs tamir için götürüldü.
Bu anlar bir sürücü tarafından kaydedildi.
İstanbul'da İETT otobüsü arıza yaptı VİDEO
İstanbullular için bir ilk değil
Öte yandan İETT otobüsünün arıza vermesi, İstanbullular için bir ilk değil.
Daha önce de defalarca kez otobüsler bozuldu, yolda bıraktı.
İmamoğlu ve İBB’ye tepki
Otobüslerden bazılarını yolcular itti, ilerlemesini sağladı, bazıları da yolun ortasında kalakaldı.
İETT otobüslerini kullanan milyonlarca kişi, bu arızalardan dolayı başta başkan Ekrem İmamoğlu olmak üzere tüm İBB’ye tepki gösteriyor.