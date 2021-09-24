Sarıyer ilçesinde İETT otobüsü, seyir halindeki hafriyat aracına arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, bölgeye gelen ekipler kontrollü geçiş sağlayarak başka bir kaza olmasını engelledi.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde korkunç bir kaza gerçekleşti.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen İETT otobüsü, Ayazağa istikametine seyir halinde olduğu sırada toprak yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otobüsün ön kısmında maddi hasar meydana geldi. Otobüsün içinde kimsenin olmaması da büyük bir felaketin yaşanmasını engelledi.

OTOBÜSTE YOLCU BULUNMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yolda kontrollü bir şekilde trafiği sağlayarak başka bir kaza olmamasının önüne geçti.

Kazada hafriyat kamyonunda da hasar meydana geldi.

Yaşanan olayda otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

İstanbul'da İETT otobüsü, hafriyat aracına çarptı VİDEO