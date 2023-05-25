İstanbul'da ilçe ilçe seçime katılım sayıları İstanbul genelinde ilçelerdeki seçmen-sandığa gitmeyen seçmen sayıları incelendiğinde AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde sandığa gitmeme sayısı CHP'nin etkili olduğu ilçelere göre daha yüksek.

ensonhaber.com

Türkiye 28 mayıs ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor.

Seçime 2 gün kala sahada kampanya heyecanı sürüyor.

Partiler ve adaylar çalışmalarına son düzlükte hız verdi.

Bir yandan kampanyalar devam ederken 14 Mayıs ilk tur seçimine ilişkin veriler de analiz ediliyor.

AK Partili ilçelerde sandığa gitmeyenlerin sayısı daha yüksek

Bu kapsamda genel seçimde fark yaratan İstanbul'da ilçe ilçe seçmen, sandığa gitmeyen seçmen, geçersiz oy sayıları incelendi.

Buna göre AK Parti'nin güçlü olduğu Cumhur İttifakı'nın yönetimindeki 25 ilçede sandığa gitmeme sayısının CHP'nin etkili olduğu 14 ilçeye göre daha yüksek olduğu görülüyor.

"Bizim en büyük rakibimiz rehavet"

Bu veriler ışığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti yöneticilerinin yaptığı, "Bizim en büyük rakibimiz rehavet" açıklamaları önem kazanıyor.