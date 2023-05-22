İstanbul'da imamın sözleri camiyi karıştırdı: Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti

İstanbul Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar cuma namazını kılmak bölgede bulunan Cebeci Camii'ne gitti.
Caminin imamı olduğu öğrenilen şahıs, namazın ardından skandal ifadeler kullandı.
Cami imamı söyledikleriyle pes dedirtti
Camideki vatandaşlardan birinin kamerasından yansıyan görüntülerde imamın, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dediği görüldü.
Söz konusu video sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede tepki topladı.
Cemaat tepki gösterdi
Görüntülerde camide bulunan vatandaşların imama söyledikleri sonrası tepki gösterdiği görüldü.
Yaşananların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı hemen harekete geçti.
Diyanet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada tepki çeken ifadeler kullanan imamla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Soruşturma başlatıldı
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bazı medya mecralarında yer alan, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki bir camide yaşandığı iddia edilen görüntülere ilişkin Başkanlığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur"