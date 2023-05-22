İstanbul'da imamın sözleri camiyi karıştırdı: Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti İstanbul Sultangazi'deki bir camide kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Görüntülerde cami imamı olduğu öğrenilen şahsın "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın" sözlerinin ardından Diyanet İşleri Başkanlığı harekete geçti. Diyanet'ten yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

ensonhaber.com

İstanbul Sultangazi'de yaşayan vatandaşlar cuma namazını kılmak bölgede bulunan Cebeci Camii'ne gitti.

Caminin imamı olduğu öğrenilen şahıs, namazın ardından skandal ifadeler kullandı.

Cami imamı söyledikleriyle pes dedirtti

Camideki vatandaşlardan birinin kamerasından yansıyan görüntülerde imamın, "Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var" dediği görüldü.

Söz konusu video sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede tepki topladı.

Cemaat tepki gösterdi

Görüntülerde camide bulunan vatandaşların imama söyledikleri sonrası tepki gösterdiği görüldü.

Yaşananların ardından Diyanet İşleri Başkanlığı hemen harekete geçti.

Diyanet'ten konuyla ilgili yapılan açıklamada tepki çeken ifadeler kullanan imamla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Soruşturma başlatıldı

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: