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İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi

İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi

Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı havanın aydınlanmasıyla da devam etti. Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düşerken, o anlar kameralara yansıdı.