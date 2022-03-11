- Haberler
- Gündem Haberleri
- İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi
İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi
Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı havanın aydınlanmasıyla da devam etti. Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düşerken, o anlar kameralara yansıdı.
- İHA
- 11.03.2022 - 08:54
İstanbul'da dün, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de saatlerinde de devam etti.
Kar yağışı devam ederken havanın aydınlanmasıyla birlikte İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü.
VATANDAŞLARIN KARLA MÜCADELESİ
Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşlar, toplu taşımayı tercih etti. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.