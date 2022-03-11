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    İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi

    Gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı havanın aydınlanmasıyla da devam etti. Vatandaşlar kar altında işe gitmek için yollara düşerken, o anlar kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 11.03.2022 - 08:54
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    İstanbul'da işe giden vatandaşların kar çilesi

    İstanbul'da dün, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı, gece de saatlerinde de devam etti.

    Kar yağışı devam ederken havanın aydınlanmasıyla birlikte İstanbullular işlerine gitmek için yollara düştü.

    VATANDAŞLARIN KARLA MÜCADELESİ

    Yolların karla kaplandığı şehirde vatandaşlar, toplu taşımayı tercih etti. Duraklarda uzun süre otobüs ve minibüs bekleyen vatandaşların çilesi kameralara yansıdı.

    İstanbul da işe giden vatandaşların kar çilesi #1

    İstanbul da işe giden vatandaşların kar çilesi #2


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