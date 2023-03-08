İstanbul'da kaçak sigara operayonu! 4 şüpheli yakalandı... Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde düzenlenen kaçak elektronik sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alınırken piyasa değeri 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara ele geçirildi.

Türkye'de kaçakçılığa karşı önlemler alınmaya devam ediliyor.

Yurt genelinde başlatılan operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Vatandaşların zehirlenmesinin ve zarar görmesinin önüne geçmek isteyen ekipler her türlü önlemi alıyor.

Bu kapsamda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyonun düğmesine bastı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başladı

Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu çerçevesinde suç organizasyonlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

3 depoya operasyon yapıldı

Ekipler, yurda kaçak yollarla getirilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu belirlenen Güngören ve Fatih’te 3 depoya ve iş yerine operasyon düzenledi.

Kaçak sigaralar ele geçirildi

Baskınlarda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 40 milyon lirayı bulan 43 bin 231 elektronik sigara, 41 bin 610 adet elektronik sigara aparatı, bin civarında elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Adli işlemler başlatıldı

Yürütülen soruşturma çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.