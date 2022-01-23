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    İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

    İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı

    İstanbul'da beklenen kar sabah saatlerinde gelirken, ana arterler ekipler tarafından açıldı, ara yollar ise karla kaplandı.
    • DHA
    • 23.01.2022 - 06:58
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 07:26
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    İstanbul'da beklenen kar, sabah saatlerinde başladı. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

    Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yağan kar ise en çok çocukları sevindirdi. Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda vatandaşlar hatıra resmi çektirdi.

    Anadolu Yakası'nda da

    SARIYER'DE TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

    Kar yağışının en yoğun olduğu ilçelerden biri olan Sarıyer'de trafik adeta durma noktasına geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle görüş açısı düşerken sürücüler buzlanma nedeniyle oldukça yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

    İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı - FOTO GALERİ

    İstanbul gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu - VİDEO

    ANA YOLLAR BELEDİYEYE BAĞLI EKİPLER TARAFINDAN AÇILDI

    Beşiktaş-Sarıyer istikametinde kar yağışının yoğun olduğu yerlerde Büyükşehir Belediyesi'nin araçları yolların kapanmaması için yoğun çaba sarf etti. Bir taraftan yolda biriken karları küreyen araçlar, diğer taraftan tuzlama çalışması yaptı.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #1

    ARA YOLLAR KARLA KAPLANDI

    Ana yollarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı araçlar çalışma yaparken, ara yollarda ise her hangi bir çalışmanın olmaması dikkat çekti.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #2

    KAR VE BUZLANMA, KAZAYA NEDEN OLDU

    Yoğun kar yağışı ve sıcaklığın eksilere düşmesi nedeniyle buzlanmalar meydana geldi. Beşiktaş'a bağlı Bebek Mahallesi İnşirah Sokak'ta buzlanma nedeniyle kaza meydana geldi. 34 DBS 822 plakalı lüks otomobil, İnşirah Sokak'ta yol açma çalışması yapan Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı 06 CFP 128 plakalı kar küreme aracına çarptı. Kazada yaralanan olmazken iki araçta da hasar meydana geldi.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #3

    KAR KÜREME ARACININ SÜRÜCÜSÜ KAZAYI ANLATTI

    Kar küreme çalışması yaptıkları anda meydana gelen kazayı anlatan iş makinası sürücüsü, “Kış çalışması yaptığımız esnada arkadaş yukarıdan aşağı doğru gelirken aracın hakimiyetini kaybetti. Tam biz çalışma yaparken bize vurdu. Hepimize geçmiş olsun. Can kaybı yok. Yaralanan yok, iyiyiz yani ama maddi hasar var biraz" dedi.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #4

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #5

    ANADOLU YAKASI'NDA KAR YAĞIŞI

    İstanbul'da gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı D-100 Karayolunu ve birçok ana caddeyi beyaza bürüdü.

    Kadıköy'de Boğa Heykeli çevresinde fotoğraf çekilip karın tadını çıkartan vatandaşlar kameraya yansıdı.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #6

    KAR LASTİĞİ OLMAYAN SÜRÜCÜLER ZORLANDI

    Yağış sebebiyle yolların karla dolması, kar lastiği olmayan bazı sürücülere zor anlar yaşattı. Bir otomobil sürücüsü hafif eğimli bir yokuştan çıkamayınca, otomobil içerisinde bulunan yolcular araçtan inip itmeye başladı. Vatandaşlar kar lastiği olmayan otomobili iterken kameraya da poz verdi.

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #7

    İstanbul da kar yağışı etkisini artırdı #8


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