İstanbul'da kar yağışı: Yollar boş kaldı

İstanbul'da yoğun kar yağışının etkisiyle mesai saatinde trafik yoğunluğu görülmedi. Trafik haritası yeşile döndü.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı geceden itibaren şiddetini artırdı.

Kentin birçok bölgesi beyaza bürünürken, vatandaşlar uyarıların ardından olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaya başladı.

TRAFİK AZALDI

Okulların tatil olmasıyla servisler ile birçok sürücü trafiğe çıkmadı. Vatandaşlar özel araçları yerine toplu taşımayı tercih etti.

Ana yollarda da dikkat çeken bir sakinlik görüldü.

YOĞUNLUK YÜZDE 29'LARDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 29 olarak ölçüldü.

Ocak ayında etkili olan kar yağışında sürücüler oldukça zor anlar yaşamıştı.

Yetersiz kalan tuzlama çalışmaları birçok kazayı peş peşe getirmiş, neredeyse ana yolların tamamının kapanmasına sebep olmuştu.