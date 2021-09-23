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İstanbul'da feci kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı

İstanbul'da feci kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı

Çekmeköy'de bir kişi, oğluna uyuşturucu satan komşusuyla kavga ettiği esnada fenalaşarak yere düştü. Hastaneye kaldırılan vatandaş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.