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- İstanbul'da feci kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı
İstanbul'da feci kavga: 1 ölü, 1 yaralı, 3 gözaltı
- DHA
- 23.09.2021 - 05:33
- Güncelleme : 23.09.2021 - 05:46
İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı.
Nişantepe Mahallesi'nde Recep F.'yi uyarmak için evine giden Serdar Bayır (36) ile Recep F. arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya Recep F.'nin oğlu Muhammet F. İle akrabası Nurettin Ş. de dahil oldu.
Çıkan kavgada Serdar Bayır, Nurettin Ş.'yi tornavida ile yüzünden yaralarken, Serdar Bayır fenalaşarak yere yığıldı.
POLİS EKİPLERİ YETERSİZ KALINCA ÇEVİK KUVVET GELDİ
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede hızla büyüyen kavgaya müdahale eden polis ekipleri yetersiz kalınca, olay yerine Çevik Kuvvet ekipleri çağırıldı.
2 HANEDE DE YANGIN ÇIKTI
Polis ekiplerinin yatıştırmaya çalıştığı kavgada, olaya karıştığı belirlenen 3 şüpheli gözaltına alarak Alemdağ Polis Merkezi'ne götürüldü. Ekipler, tarafları sakinleştirmeye çalıştığı sırada sokak üzerine bulunan 2 farklı hanede yangın çıktı.
Çıkan yangına ilk müdahaleyi olay yerindeki TOMA yaparken, anons üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Evlerde çıkan yangının sebebi araştırılırken polis ekiplerinin sokak üzerindeki önlemleri sürüyor.