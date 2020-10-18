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    İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

    Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.
    • İHA
    • 18.10.2020 - 14:55
    • Güncelleme : 18.10.2020 - 14:55
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    İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

    İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme’ meselesi yüzünden tartıştı.

    PARK ETME KAVGASINDA 3 ŞAHIS GÖZALTINDA

    Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

    İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı VİDEO

    İstanbul da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı #1

    İstanbul da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı #2

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