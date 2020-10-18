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- İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı
İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı
Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.
- İHA
- 18.10.2020 - 14:55
- Güncelleme : 18.10.2020 - 14:55
İstanbul Avcılar'da Yeşilkent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, M.Ç. (50) ve karısı A.Ç. bir süre önce kavgalı oldukları öğrenilen 3 komşusu ile ‘evinin önüne araba park etme’ meselesi yüzünden tartıştı.
PARK ETME KAVGASINDA 3 ŞAHIS GÖZALTINDA
Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor.
İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı VİDEO