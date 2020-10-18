Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

İstanbul'da komşular arasında baltalı kavga: 2 yaralı

Avcılar’da park yeri kavgası yüzünden komşuları olan karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta ile yaralanan çift ise hastaneye kaldırıldı.