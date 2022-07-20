İstanbul'da 'korunması gerekli kültür varlığı' çay bahçesi olarak kiralandı

Beşiktaş'ta tapusunda korunması gerekli kültür varlığı şerhi bulunan alanın, çay bahçesi olarak işletilmesi için aylık 391 bin liraya kiralanması tartışmalara neden oldu.

İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri Beşiktaş.

İlçede, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tapusunda 'korunması gerekli kültür varlığı' şerhi bulunan bir alan A. Güner isimli şahsa 391 bin lira kira bedeliyle kiralandı.

Alanın, çay bahçesi olarak işletilmek üzere kiralanması tepkilere neden oldu.

Söz konusu alan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin imar haritalarında park alanı, Beşiktaş Belediyesi'nin imar planında ise "Kentse Sit" alanında kalıyor.

Çay bahçesi 391 bin lira kirayı nasıl karşılayacak

Çay bahçesi olarak işletileceği belirtilen alanın, aylık 391 bin liralık ücreti nasıl karşılayacağı kafalarda soru işaretlerine neden oldu.

Çay bahçesi olarak kiralandı, imara mı açılacak

Bu da, kiralanan alanın imara açılacağı iddialarını güçlendirdi.

Alan iddia edildiği gibi çay bahçesi olsa dahi üzeri kapalı olmadan, orada bir yapılaşma yapılmadan en fazla 3 ay kullanılabilir.

Tüm belgelerde de görüldüğü gibi asla imara açılması söz konusu olamayacak bu alanın yavaş yavaş imara açılacağı, üzerine yapılar yapılacağı şüpheleri oldukça kuvvetli.

Aksi takdirde sadece 3 ay kullanılabilecek bir yeşil alan için 12 ay ödenen aylık 391 bin TL kiranın karşılanabilmesi söz konusu değildir.

Aylık 391 bin lira kira bedeli yılda 4 milyon 700 bin liraya denk geliyor.