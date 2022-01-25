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    İstanbul'da mahsur kalan 3 bin kişi AVM'de sabahladı

    Başakşehir'de bulunan Mall Of İstanbul AVM'de kar yağışı bastırdığı esnada mahsur kalan yaklaşık 3 bin kişi, geceyi orada geçirdi. Yeme içme alanları koltuklar ve mescitler misafir kullanımına açıldı.
    • İHA
    • 25.01.2022 - 12:11
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 12:16
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    İstanbul'da mahsur kalan 3 bin kişi AVM'de sabahladı

    İstanbul'u tamamen tesiri altına alan kar yağışına, kimi vatandaş yolda kimi ise AVM'de yakalandı.

    Kar yağışının bastırdığı sırada Başakşehir İkitelli’deki Mall of İstanbul’da bulunan çok sayıda vatandaş, içeride mahsur kaldı.

    3 BİN KİŞİ AVM'DE SABAHLADI

    Aralarında turistlerin de bulunduğu 3 bin kişi AVM’de misafir edildi. Yeme içme alanları, koltuklar, mescitler sabaha kadar misafirlere tahsis edildi.

    ÇORBA VE KUMANYA DAĞITIMI YAPILDI

    Kızılay’ın da desteğiyle iki kez çorba ve kumanya dağıtımı yapıldı. Tüm otopark dolarken ve yaklaşık 90 aile araçlarında uyudu.

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    İstanbul da mahsur kalan 3 bin kişi AVM de sabahladı #2

    İstanbul da mahsur kalan 3 bin kişi AVM de sabahladı #3

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