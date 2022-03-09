Haberler

Gündem Haberleri

İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı

İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı

10 Mart Perşembe gününden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.