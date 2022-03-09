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    İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı

    10 Mart Perşembe gününden itibaren beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.
    • AA
    • 09.03.2022 - 12:26
    • Güncelleme : 09.03.2022 - 12:30
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    İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu.

    İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

    "METRO VE TRAMVAY HATLARI SEFERLERİMİZ 02.00'YE KADAR UZATILMIŞTIR"

    Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

    İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı #1

    İstanbul’da metro sefer saatleri uzatıldı #2


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