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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk
Dört günlük kar yağışının ardından vatandaşlar, toplu ulaşıma yönelince, otoyollar boş kaldı. Metrobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu. İBB verilere göre trafik yoğunluğu ise yüzde 50 ölçüldü.
- İHA
- 14.03.2022 - 08:40
- Güncelleme : 14.03.2022 - 09:06
İstanbul’da perşembe günü etkisini gösteren kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.
Dört günlük kar tatili dönüşü vatandaşlar toplu taşıma araçlarını yönelirken otoyollar haftanın ilk iş gününe rağmen neredeyse boş kaldı.
METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK OLUŞTU
Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, toplu taşıma araçlarını tercih etti.
Cevizlibağ Metrobüs durağında yoğunluk olduğu görüldü.
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk VİDEO
TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 50 ÖLÇÜLDÜ
Saat 08.00’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Uygulaması’nda trafik yoğunluğu yüzde 50 olarak ölçüldü.