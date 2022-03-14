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İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk

Dört günlük kar yağışının ardından vatandaşlar, toplu ulaşıma yönelince, otoyollar boş kaldı. Metrobüs duraklarında ise yoğunluk oluştu. İBB verilere göre trafik yoğunluğu ise yüzde 50 ölçüldü.