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İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu

İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu

Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay büyük paniğe neden oldu.