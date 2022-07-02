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    İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu

    İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu

    Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste yangın çıktı. Yolcular tahliye edilirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olay büyük paniğe neden oldu.
    • Haber Merkezi
    • 02.07.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 02.07.2022 - 10:45
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    Son dönemde İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarındaki bakımsızlık nedeniyle arıza ve yangınlar yaygınlaştı.

    Bunların son örneği metrobüs hattında bu sabah yaşandı.

    Haliç köprüsü üzerinde bir metrobüste araç hareket halindeyken yangın çıktı.

    İstanbul'da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu VİDEO

    Durdurup yolcuları tahliye etti

    Motor bölümünde başlayan yangını fark eden sürücü aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.

    Yolcular tahliye edilirken yangına müdahale başladı.

    Soğutma çalışması sürüyor

    Araç sürücüsünün ve çevredeki sürücülerin müdahalesini olay yerine gelen iffaiye ekipleri devraldı.

    Yangını söndüren ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

    İstanbul da metrobüs hareket halindeyken alevlere teslim oldu #1

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