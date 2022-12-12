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- İstanbul'da metroda elektrik kesildi: Yolcular raylarda yürüdü
İstanbul'da metroda elektrik kesildi: Yolcular raylarda yürüdü
Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler durunca, yolcular raylarda yürüyerek duraklara ulaştı.
- 12.12.2022 - 21:19
- Güncelleme : 12.12.2022 - 21:35
İstanbul'daki metro arızalarına bir yenisi daha eklendi.
Kirazlı-Başakşehir-Metrokent ve Bahariye-Olimpiyat Metro hattında elektrik kesintisi yaşandı.
DHA'nın haberine göre kesinti nedeniyle seferler durdu.
Yolcular raylarda yürüdü
Metro istasyonlarındaki yolcular tahliye edildi.
Kesintiye trenlerde yakalanan yolcular duraklara raylarda yürüyerek ulaştı.
"Enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamamaktadır"
Metro İstatanbul sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent ve M9 Bahariye-Olimpiyat Metro Hatlarımızda BEDAŞ kaynaklı yaşanan enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamamaktadır" ifadeleri yer aldı.
İstanbul'da metroda elektrik kesildi: Yolcular raylarda yürüdü VİDEO