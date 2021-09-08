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    İstanbul'da motosiklet makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

    D-100 Karayolunda araçlara makas attığı söylenen bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarparak 500 metre savruldu. Kaza sonrası 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 06:40
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    İstanbul'da motosiklet makas atarken kaza yaptı: 2 ölü

    İstanbul'da D-100 Karayolunda kan donduran bir kaza meydana geldi.

    Edirne istikameti Zeytinburnu mevkiinde makas attığı düşünülen ve sürücüsü belirlenemeyen motosiklet önce bariyerlere ardından elektrik direğine çarparak durabildi.

    MOTOSİKLET METRELERCE SAVRULDU

    Motosiklet elektrik direğine çarpması sonucu 500 metre ileri savruldu. Kaza esnasında motosiklet üzerinde bulunan Mehmet Cemal Akıl ve Gültekin Dönmez olay yerinde hayatını kaybetti.

    Feci kazanın olduğunu gören sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolu trafiğe kapattı.

    İstanbul da motosiklet makas atarken kaza yaptı: 2 ölü #1

    KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI

    Kazanın olduğu yere gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri cesetlerin olduğu yerde çalışma gerçekleştirdi.

    Sağlık ekipleri kazada hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenlerini Adli Tıp Morguna kaldırdı.

    Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü tespit etmek için çevrede bulunan MOBESE kameralarını incelemeye aldı.

    İstanbul da motosiklet makas atarken kaza yaptı: 2 ölü #2

    İstanbul da motosiklet makas atarken kaza yaptı: 2 ölü #3

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