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    İstanbul'da müşteri seçen taksici görüntülendi

    Bağcılar'da müşteri seçen taksici kameralara yansıdı. Araca binmek isteyen genç kızı kabul etmeyen taksi şoförü, kısa bir süre sonra yabancı uyruklu iki kişiyi aracına bindirdi.
    • 19.12.2022 - 13:59
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    İstanbul'da müşteri seçen taksici görüntülendi

    İstanbul'da sabah saatlerinde Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde trafik ışıklarında bekleyen 34 THH 73 plakalı taksi sürücüsü, araca binmek isteyen genç bir kıza izin vermedi.

    Genç kızı reddetti, yabancı uyruklu iki kişiyi aldı

    Kendisini taksiye alması için adeta yalvaran genç kız, bir süre sonra pes ederken, o sırada aynı taksiye yabancı uyruklu iki kişi bindi.

    O anlar kameraa böyle yansıdı

    Müşteri seçen taksici, şahıslar bindikten sonra yoluna devam etti.

    Görenleri hayrete düşüren o anlar trafikteki başka bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

    İstanbul da müşteri seçen taksici görüntülendi #1

    İstanbul da müşteri seçen taksici görüntülendi #2

    İstanbul da müşteri seçen taksici görüntülendi #3

    İstanbul da müşteri seçen taksici görüntülendi #4


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