İstanbul'da Öcalan propagandasına gözaltı

AA
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin Yenikapı'da düzenlediği İstanbul mitingine katılmak için İDO iskelesi tarafından gelen grubun içerisinde bir kişinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüdüğünü tespit etti.
Suç kaydı çıktı
Ekiplerce durdurulan şüpheli Davut K'nin, daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan zanlı, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekibine teslim edildi.