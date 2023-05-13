İstanbul'da Öcalan propagandasına gözaltı HDP'nin mitingine giderken PKK terör örgütü elebaşının fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüyen şüpheli gözaltına alındı.

AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, HDP'nin Yenikapı'da düzenlediği İstanbul mitingine katılmak için İDO iskelesi tarafından gelen grubun içerisinde bir kişinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının bulunduğu flamayı açarak yürüdüğünü tespit etti.

Suç kaydı çıktı

Ekiplerce durdurulan şüpheli Davut K'nin, daha önce de "örgüt üyeliği ve propagandasından" emniyette kaydı olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, yasal işlemlerin yapılabilmesi için Fatih Güvenlik Büro Amirliği ekibine teslim edildi.