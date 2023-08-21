İHA
Orman yangınları, güney sahillerinden sonra Marmara'ya sıçradı.
İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına müdahale ediliyor
Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı.
Yangına alanına 2 ayrı helikopterle müdahale devam ederken, ekiplerin suları denizden ve yakında bulunan bir göletten aldığı da öğrenildi.
Aynı bölgede 2’nci yangın
Yangının çıktığı bölgede cumartesi günü de yine bir yangın çıkmıştı. Yangının çıkış sebebini araştırmak üzere ise soruşturma başlatılmıştı.