İstanbul'da orman yangını Silivri ilçesi Büyükçavuşlu mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

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İHA

Orman yangınları, güney sahillerinden sonra Marmara'ya sıçradı.

İstanbul'un Silivri ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına müdahale ediliyor

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri ise alanı sivil girişine kapattı.

Yangına alanına 2 ayrı helikopterle müdahale devam ederken, ekiplerin suları denizden ve yakında bulunan bir göletten aldığı da öğrenildi.

Aynı bölgede 2’nci yangın

Yangının çıktığı bölgede cumartesi günü de yine bir yangın çıkmıştı. Yangının çıkış sebebini araştırmak üzere ise soruşturma başlatılmıştı.