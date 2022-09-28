İstanbul'da otobüs sırası bekleyen öğrenciler okula geç kaldı

Büyükçekmece'de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa kampüsüne gitmek isteyen öğrenciler, yaşadıkları otobüs sırası sorunu yüzünden derse vaktinde giremediklerini vurguladı.

İstanbul'un Büyükçekmece’de bulunan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Kampüsü’ne gitmek isteyen öğrencilerin çilesi devam ediyor.

Büyükçekmece TÜYAP Mevkii’nde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversiteli öğrenciler sabah erken saatlerde okula gitmek isterken metrelerce otobüse binme sırasıyla karşılaştı.

Bazı öğrenciler yaşanan durumun tekrarladığını ifade ederken kimi öğrenciler ise okulların açılmasıyla bu durum ile karşılaştıklarını ifade etti.

Çoğu öğrenci derse geç kaldı

Yaşanan kuyruk nedeniyle çoğu öğrenci dersine geç kaldı. Metrelerce uzayan kuyruk drone ile havadan da görüntülendi.

"Okul açıldığından bu yana her gün oluyor"

İHA'nın haberine göre, sıra bekleyen öğrencilerden Emre Can Koç, "Okul açıldığından bu yana her gün oluyor. 20 geçe dersim 10 dakika kaldı. Okulda pek sıkıntı olmuyor derse geç kalmak ama yine de dersimize zamanında yetişmemiz gerekiyor. Her gün oluyor. Bir çözüm şart” dedi. Otobüse binmek için sırada duran öğrencilerden Kaan Dervet ise, “15 - 20 dakika oldu aşağı yukarı. Ben de sabah şaşkınlık yaşadım. Okulun konumu kampüsteki fazla öğrenci sayısı da sebep olabilir. Derse geç kalma ihtimalim de var." ifadelerini verdi.