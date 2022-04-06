İstanbul'da ulaşıma yapılan zammın ardından, personel servis ücretlerinin fiyatlarına güncelleme geldi. Son fiyatlar ise vatandaşlar tarafından merak edildi.

Toplu taşıma ücretlerine zam yapılması artan maliyetlerden dolayı uzun zamandır gündemdeydi hatta 2 kez reddedilmişti.

Ancak bugün yapılan toplantının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), zam teklifine onay verdi.

Toplu ulaşıma yüzde 40 zammın beraberinde fiyatlar yeniden güncellendi ve personel servisleri mercek altına alındı.

Taksiden öğrenci servisine kadar birçok alanda zam yapılırken, "İstanbul'da personel servis ücretleri kaç TL 2022?" sorusu gündem oldu.

Peki, İstanbul'da personel servis ücretleri kaç TL 2022? İşte yanıtı..

İSTANBUL'DA PERSONEL SERVİS ÜCRETLERİ

Tam elektronik bilet ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya, tam abonman ücreti 430 liradan 602 liraya, öğrenci abonman 78 liradan 109 liraya, ilk aktarma 3,92'den 5,48 liraya yükseldi.

Sarı taksi açılış ücreti 9,8 liraya, sarı taksi kısa mesafe ücreti 20 liradan 28 liraya çıktı.

Minibüs indi-bindi ücreti 3,75'ten 5,25'e, okul servis ücreti 396 liradan 554 liraya, personel servis ücreti 211 liradan 295 liraya, taksi dolmuş ücreti de 7,25 liradan 10 liraya yükseltildi.