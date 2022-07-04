İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle anne olamayan kadın, hayaline kavuştu

Katı beslenmekte zorlanan genç kadın 30 kiloya kadar düşünce akalazya hastası olduğunu öğrendi. Bu nedenle hamile kalamayan hasta, ameliyat sonrası bebeğini kucağına aldı.

İstanbul Zeytinburnu'nda yaşayan 31 yaşındaki Gizem Ezgi Biçen, çocukluk döneminden itibaren katı ürün tüketmekte problemler yaşadı.

Yaşamını zorluklarla sürdüren Biçen, yaptığı mutlu evliliğin ardından çocuk sahibi olmak istedi.

Ancak, genç kadının katı ürün tüketememesi dolayısıyla yeterli kiloda olmayışı çocuk sahibi olmasına engel oldu.

30 kiloya kadar düştü

Genç kadının, tıbbi sekreterlik yaptığı üniversitede yapılan tetkikler sonucu akalazya hastası olduğu ortaya çıktı. Tedavi yöntemleri denenen ancak sonuç alınamayan Biçen için laparoskopik heller miyotomi ameliyatı yapıldı. Hastalık nedeniyle 30 kiloya kadar düşen Biçen'in ameliyatının başarılı geçmesiyle tüm aile sevinç yaşadı.

Ameliyat sonrası, 5'inci tüp bebek denemesi olumlu sonuçlandı

Operasyonun ardından uzun yıllar yemek için hasret çektiği adana dürümü, bir dürümün daha arasına koyarak tüketen genç kadın, zamanla kilo almaya başladı. Daha önce 4 kez tüp bebek denemesi başarısız olurken ameliyat sonrası yapılan 5. tüp bebek denemesi olumlu sonuçlandı. Biçen çifti, Muhammed Asaf ismini verdikleri bebeklerini sağlıkla kucaklarına aldı.

Biçen, 27 yıl sonra katı ürün tüketirken, 8 yıllık çocuk özleminin giderilmesiyle de çifte mutluluk yaşadı. Genç kadın köfte, lahmacun, kebap türleri gibi yiyemediği birçok katı ürünü iştahla tüketmeye başladı.

"Sıvı bile tüketememeye başladım"

Yıllar boyunca beslenmekte yaşadığı zorlukları anlatan 31 yaşındaki Gizem Ezgi Biçen, “Kendimi bildim bileli katı gıdalarda zorluk yaşıyordum. Bir süre katılarda devam eden sindirememe, yutamama zorluğu sıvılarda da başladı. Sonra sıvı içecek de alamamaya başladım ya da aldığım ürünü geri püskürtmek, kusmak zorunda kalıyordum.

"Ameliyatımdan sonra sosyal hayatım açıldı"

Gitmediğim hastane kalmadı, herkes reflü ve gastrit yönünde ilerlemeye başladı, vermiş oldukları ilaçlar tam tersine beni daha kötü yapmaya başladı. Sonradan akalazya teşhisi konuldu, biraz geç konuldu. Teşhis geç konulduğu için sorun yaşadım, 30-35 kiloya kadar düştüğümü biliyorum. Sosyal hayatımı tamamen arka plana atmıştım. Acaba yersem kusar mıyım korkusu vardı, ameliyatımdan sonra sosyal hayatım tamamen açıldı. Zayıflığımdan dolayı bazı özel klinikler gebe kalamayacağımı söylüyorlardı. Ameliyatla birlikte kilo almam tedavimi de olumlu etkiledi. Bu ameliyatla birlikte hamile de kaldım.” ifadelerini kullandı.

"Ameliyattan 6 ay sonra hamile olduğumu öğrendim"

Zayıflığı nedeniyle birçok denemesine rağmen çocuk sahibi olamadığını, ameliyat sonrası ise çocuğunu kucağına alarak büyük mutluluk yaşadığını anlatan Biçen, “8 sene boyunca tedavi gördük, önce akalazya ameliyatımı oldum sonra da 5. tüp bebek denememi yaptım, ameliyattan 6 ay sonra da hamile olduğumu öğrendim. Üçüz gebeliğe hamileydim, ikizlerinki sonlandırılmak zorunda kalındı. Akalazyamı yendim, 8 yıllık çocuk özlemim de akalazya tedavisinden sonra son buldu. Erken teşhis hayat kurtarır, gerçekten ben bunu bu hastanede öğrendim.

"Dürüm arasına Adana'yı katarak yedim"

Acaba kelimeleri kafamda çok kurcalandı, acaba anne olamayacak mıyım, annelik duygusunu tamamen rafa mı kaldıracağım gibi. Operasyon sonrası Adana dürüm arasına Adana'yı katarak özlemle, iştahla, kesintisiz yedim, ilk olmuştu. İlk defa oturduğum yerde 5 dakikada bir dürüm bitirdim. 27 yıldır hiçbir şekilde katı, sıvı bir şey yiyemiyordum, 27 yıl sonra katı başta olmak üzere sıvıyla da devam ettim. Tamamen normale döndüm şu an durduramıyorum kendimi hatta bir ara korktum kilo alıp başını gidiyordu” dedi.