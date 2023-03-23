İstanbul'da Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte göreve başladı Ramazan ayının sembolü olan davulcular, sahurun ilk günü göreve başladı. İlk günün heyecanını yaşayan vatandaşlar ise, uyanır uyanmaz ekmek ve pide almak için fırına gitti.

DHA

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, her yıl olduğu gibi bu yıl da sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

Bağcılar, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ramazan davulcusu, vatandaşları davul çalarak ilk sahura uyandırdı.

Bazı apartman sakinlerinin davulcuyu camda karşıladığı görüldü.

Vatandaşlar fırınlara koştu

Sahura kalkan vatandaşlar ise ekmek ve pide almak için fırınların yolunu tuttu.

Ramazan ayının sembolü olan davulcular, sokakları tek tek gezerek davullar eşliğinde mani söyledi.

Davulcuya tatlı ikram etti, bahşiş verdi

Davulcu Sadık Gezer, "Anadan babadan kalma bir görenek. Bu geleneği yaşatmaya çalışıyoruz. Ramazan ayı herkese hayırlı olsun." dedi.

Ramazan davulcusunun geldiğini gören Muhittin Çavdaroğlu, iş yerinden çıkarak davulcuya tatlı ikram ettikten sonra bahşiş verdi.

Muhittin Çavdaroğlu, "Müslüman alemine hayırlı olsun. Biz de davulcu dayımıza tatlı ikram ediyoruz. Tokmağını daha iyi vursun, uyandırsın vatandaşları. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Manilerde depremzedeler unutulmadı

Beyoğlu'nda Ramazan ayının ilk sahurunda görev başında olan davulcular, manilerinde depremzedeleri unutmadı.

Davul çalarak mahalle sakinlerini sahura kaldıran davulcular, "Maraş, Adana, ateş düştü bağrıma. Selam olsun bizlerden Antep, Adıyaman, Hatay'a. Diyarbakır, Malatya, yanındayız unutma." diyerek, deprem bölgesine mesaj gönderdi.