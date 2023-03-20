İstanbul'da Ramazan hazırlığı! Eminönü'nde yoğunluk başladı... Eminönü'nde Ramazan ayına sayılı günler kala yaşanan alışveriş telaşı havadan görüntülendi. Hurma almak isteyenler Mısır Çarşısı'na akın etti.

Ramazan ayına sayılı günler kaldı...

Vatandaşlar iftar ve sahur için alışveriş yapmaya başladı.

Ramazan alışverişi denince ilk akla gelen yer olan tarihi Mısır Çarşısı ve Eminönü'nde yoğunluk yaşandı.

Mısır Çarşısı'na akın edildi

Ramazan için peynir, zeytin gibi kahvaltılık ürünler ve hurma almak isteyenler Mısır Çarşısı'na akın etti.

Yoğunluk oluştu

Çarşı esnafı satışların iyi olduğunu belirtirken yabancı turistlerin de tezgahlarda bulunan ürünlere yoğun ilgi gösterdiği görüldü.

Drone ile kaydedildi

Yoğunluk havadan drone ile görüntülendi.

"Bugün daha fazla yoğunluk var"

Eminönü’nde esnaflık yapan Erdal Yusufoğlu şöyle dedi:

Cumartesi, pazar günü güzeldi. Dün yoğunluk yoktu ama bugün daha fazla yoğunluk var. Yarın ve çarşamba günleri daha fazla kalabalık olur. Satışlar iyi bir problem yok. Zeytin, beyaz peynir alıyorlar.

"Yoğunluk çok iyi"

Esnaflık yapan Hasan Akbulut şu şekilde konuştu: