İstanbul'da Ramazan ve hilal bir arada Ayasofya, Nuruosmaniye, Yeni ve Taksim Camisi ile Beyazıt Yangın Kulesi semalarında beliren hilal güzel görüntü oluşturdu.

AA & Ensonhaber Türkiye'de Ramazan heyecanı yaşanıyor. Bugün 3'üncü güne girilen Ramazan ayında, camilerde ve evlerde telaşlar devam ediyor. Günler öncesinden yurt genelinde bu aya özel hazırlıklar yapıldı. Vatandaşlar market alışverişlerine çıkarken, tarihi camiler de süslendi. Özellikle İstanbul'daki birçok camiye mahyalar asıldı. 'Hoş geldin şehr-i Ramazan', Onbir ayın sultanı', 'Elhamdulillah' şeklinde asılan mahyalar, adeta şehirleri süsledi. Heyecan devam ediyor Dün de Ramazan ayının ilk cuma namazı eda edildi. Deprem bölgesinde de namaza akın eden büyük kalabalık, eşsiz görüntüler oluşturdu. İftar sonrası sahura kadar sokaklarda yoğun kalabalığı oluşturan vatandaşlar, Ramazan heyecanını yaşamaya devam ediyor. Ramazan ve hilal bir arada Megakent'te de dün akşam tarihi camilerin üzerinde beliren hilal dikkat çekti. Mahyaların üzerinde ortaya çıkan hilal, görenleri mest etti. O kareler, sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu. Hilal, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Nuruosmaniye Camisi, Yeni Cami, Taksim Camisi ve Beyazıt Yangın Kulesi ile birlikte güzel görüntü oluşturdu. İşte o kareler...